В одном из округов России стало втрое больше террористических преступлений

НАК: Число террористических преступлений в СЗФО выросло втрое с 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) количество преступлений террористической направленности увеличилось более чем в три раза по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России.

По данным ведомства, рост таких преступлений связан с активизацией действий Украины, направленных на нанесение ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности России.

«Стремление киевского режима к нанесению максимального ущерба экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в попытках вовлечения в террористическую деятельность наших граждан», — говорится в сообщении НАК, где отмечается, что Украина сделала ставку на подростков и молодежь.

Напомним, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе заседания НАК заявил о необходимости пересмотра подходов к обеспечению антитеррористической защищенности объектов в СЗФО. Он призвал выработать адекватные меры реагирования на попытки Украины совершать диверсионно-террористические акты.