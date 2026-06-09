В Нидерландах арестовали капитана судна якобы с санкционным грузом для РФ Фото: REUTERS.

Таможенная служба Нидерландов задержала в Роттердаме контейнеры с товарами, предположительно перевозившимися якобы в обход санкций ЕС против России. В рамках расследования арестован капитан контейнеровоза, курсирующего между Роттердамом и Санкт-Петербургом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Таможенное следствие выявило использование судна для перевозки санкционных грузов ЕС. Роттердамский суд арестовал капитана на две недели. Расследование ведут таможенные органы Нидерландов совместно с прокуратурой. Обнаружены запрещенные товары на борту и в компаниях Амстердама и Роттердама. Особое внимание уделялось товарам, направляемым в третьи страны через Россию, из-за риска их задержки. При этом таможня не приводит явных доказательств виновности капитана судна.

Ранее KP.RU сообщил, что Франция уведомила посольство России об аресте капитана судна Tagor. Российские дипломаты хотят добиться начала контактов с капитаном судна, но французские власти не дают такой возможности.