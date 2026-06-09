Госдума приняла закон о лицензировании торговли табаком и вейпами Фото: Shutterstock.

Госдума окончательно одобрила закон о введении лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Документ принят сразу во втором и третьем чтениях.

Новый закон направлен на повышение прозрачности рынка, сокращение нелегального оборота и усиление защиты несовершеннолетних от доступа к табаку, вейпам и другой никотинсодержащей продукции.

Лицензированию будут подлежать закупка, хранение, поставка, а также оптовая, розничная и развозная торговля такой продукцией. Выдачей лицензий на оптовую деятельность займётся Росалкогольтабакконтроль, а разрешения для розничных продавцов будут оформлять региональные органы власти.

Срок действия лицензии составит до пяти лет. Для ее получения потребуется уплата госпошлины и отсутствие значительной налоговой задолженности.

Закон также устанавливает дополнительные требования к торговым объектам и порядок определения границ территорий возле образовательных учреждений, где продажа табачной и никотинсодержащей продукции будет запрещена. Основные положения закона вступят в силу с 1 октября 2026 года, а полный переход на лицензирование рынка завершится поэтапно до 2029 года.

Ранее депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко предложили главе МВД Владимиру Колокольцеву ввести уголовное наказание за изготовление, хранение, распространение и использование вейпов.