ГД обязала банки возмещать ущерб клиентам при невыполнении мер против мошенников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон, обязывающий банки компенсировать клиентам похищенные мошенниками средства, если кредитные организации не выполнили необходимые меры защиты. Инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

Согласно документу, при обнаружении подозрительного перевода или воздействия вредоносного ПО банки обязаны обратиться в государственную систему «Антифрод» и отказать в проведении операции. Если банк не остановил подозрительную операцию или проигнорировал период охлаждения, он обязан возместить утраченные средства по заявлению клиента. Возмещение возможно только при условии возбуждения уголовного дела.

Ранее KP.RU писал, что в России исключили из законопроекта положение о восстановлении доступа в «Госуслуги» только проверенными способами. Теперь россияне смогут восстанавливать пароль в упрощенном порядке. Прежде документ предполагал личное посещение МФЦ, использование мессенджера «Макс», сайтов банков, биометрии или усиленной электронной подписи.