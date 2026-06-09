BI: человеку впервые в истории ввели препарат, обращающий старение вспять Фото: Shutterstock.

В организм человека была введена новая вакцина, обещающая обратить вспять старение. Это поворотный момент в науке о долголетии. Впервые появляется возможность доказать, что эпигенетическое перепрограммирование, возвращающее стареющим клеткам молодость, может замедлить старение. Об этом пишет издание BI.

Во вторник Life Biosciences сообщила, что первый пациент получил инъекцию для перепрограммирования клеток и борьбы с возрастными заболеваниями. Ранее метод тестировали только на животных. Теперь так называемый «эликсир молодости» введен в тело человека. Ученые будут наблюдать за состоянием пациента и изучать первые изменения.

Успешное первое испытание на людях может стать началом новой эры в антивозрастной терапии. Цель — омоложение клеток и улучшение экспрессии ДНК. Инъекция сделана в глазное яблоко пациента с глаукомой. В течение шести месяцев ученые будут оценивать эффективность, а врачи — безопасность метода.

Ранее KP.RU сообщил, что Life Biosciences начала клинические испытания генной терапии ER-100 для лечения возрастных заболеваний глаз. В результате терапии клеткам хотят вернуть правильные эпигенетические метки.