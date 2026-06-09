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НовостиОбщество9 июня 2026 12:14

Встретил рассвет у Бурдж-Халифы: россиянин совершил невероятное путешествие на «Жигулях» за 57 тысяч рублей

Житель Ставрополья Иван Кочетков доехал на старых «Жигулях» до Дубая
Сергей КУДРИН
Житель Ставрополья Иван Кочетков доехал на старых «Жигулях» до Дубая

Житель Ставрополья Иван Кочетков доехал на старых «Жигулях» до Дубая

Фото: Shutterstock.

Житель Ставропольского края Иван Кочетков совершил невероятное путешествие на старых «Жигулях». Всего за два месяца он доехал от родного дома до Дубая. Кочетков поделился этой историей с «360».

Иван приобрел автомобиль всего за 57 тыс. рублей и решил, что хочет попробовать поехать на этой старой развалине в один из самых дорогих городов мира. Кочеткову показалось, что это будет забавный контраст - разбитые «Жигули» среди супердорогих спорткаров.

Во время поездки Иван столкнулся с множеством неожиданных трудностей: на грузинской границе с машины потребовали снять стикеры с пожеланиями, которые приклеили друзья, а в Ираке он потерял сознание от жары. Несмотря на это, он успешно добрался до Дубая.

В месте назначения россиянин встретил рассвет у знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа и сообщил близким о завершении своего путешествия.

Ранее KP.RU сообщил, что житель Казани доехал на велосипеде до Китая, сбросив по пути 35 килограммов.