Встретил рассвет у Бурдж-Халифы: россиянин совершил невероятное путешествие на «Жигулях» за 57 тысяч рублей

Житель Ставрополья Иван Кочетков доехал на старых «Жигулях» до Дубая Фото: Shutterstock.

Житель Ставропольского края Иван Кочетков совершил невероятное путешествие на старых «Жигулях». Всего за два месяца он доехал от родного дома до Дубая. Кочетков поделился этой историей с «360».

Иван приобрел автомобиль всего за 57 тыс. рублей и решил, что хочет попробовать поехать на этой старой развалине в один из самых дорогих городов мира. Кочеткову показалось, что это будет забавный контраст - разбитые «Жигули» среди супердорогих спорткаров.

Во время поездки Иван столкнулся с множеством неожиданных трудностей: на грузинской границе с машины потребовали снять стикеры с пожеланиями, которые приклеили друзья, а в Ираке он потерял сознание от жары. Несмотря на это, он успешно добрался до Дубая.

В месте назначения россиянин встретил рассвет у знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа и сообщил близким о завершении своего путешествия.

Ранее KP.RU сообщил, что житель Казани доехал на велосипеде до Китая, сбросив по пути 35 килограммов.