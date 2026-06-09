Путин обсудил с главой Минобрнауки Фальковым реализацию проекта «СКИФ» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым реализацию проекта «СКИФ» («Сибирский кольцевой источник фотонов») в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Министр рассказал об уникальности синхротрона — ускорителя, который генерирует мощное рентгеновское излучение, и обратил внимание, что это привлекает многих зарубежных специалистов

«В этом смысле у нас самый качественный, да? После нас Франция, Швейцария, Англия, Италия?» — спросил министра президент и получил от Фалькова подтверждение.

Президент также поинтересовался сферами применения синхротрона: микроэлектроника, структурная биология, фармацевтика, материаловедение, диагностика, авиастроение, медицина, химические реакции и термоядерный синтез. «СКИФ» станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения поколения «4+». Запуск комплекса ожидается летом.

Ранее KP.RU писал, что российские ученые в рамках гранта Минобрнауки разработали препараты для диагностики и лечения глиомы, опухоли головного мозга. Исследователи тестируют «перепрограммирование» раковых клеток с помощью коктейля GQ comby.