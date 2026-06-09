На Байконур доставили грузовой корабль «Прогресс МС-36» Фото: Роскосмос

Корабль «Прогресс МС-36» установлен на Байконуре для подготовки к запуску на МКС. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Следующий этап — подготовка к запуску по программе снабжения МКС», — отмечается в сообщении корпорации. По прибытии на космодром специалисты проверяют корабль и механизм раскрытия солнечных батарей.

Ранее KP.RU сообщил, что грузовой корабль «Прогресс МС-32» завершил работу на МКС после полугода на орбите. После отстыковки корабль войдет в плотные слои атмосферы и начнет разрушаться. На его место придет «Прогресс МС-34», запуск которого с Байконура запланирован на 26 апреля 2026 года. Позже стало известно, что этот корабль успешно стартовал и пристыковался к МКС.