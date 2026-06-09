Володин призвал рассказывать школьникам о мошенниках на «Разговорах о важном» Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой включить в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» темы, посвященные телефонному и интернет-мошенничеству. По его мнению, школьники должны получать информацию об угрозах со стороны злоумышленников и способах защиты от них.

С таким предложением Володин обратился к замминистра цифрового развития Ивану Лебедеву во время пленарного заседания. Он призвал профильное министерство подготовить специалистов, которые могли бы проводить соответствующие занятия как в школах, так и в вузах.

«Есть такая форма — Разговоры о важном в школах. Возьмите и подготовьте специалистов. Пускай детям расскажут», — сказал парламентарий.

По словам спикера Госдумы, повышение осведомленности молодежи о схемах телефонного и интернет-мошенничества поможет снизить число случаев обмана и повысить уровень цифровой безопасности среди граждан.

«Максимально надо этому уделять внимание, надо объяснять», — отметил Володин.

Накануне Госдума одобрила закон о детских SIM-картах. Данный документ входит во второй пакет мер, направленных на противодействие кибермошенничеству.