Евросоюз выделит 16,5 млн евро на борьбу с лихорадкой Эбола в Африке Фото: REUTERS.

Европейский союз намерен выделить дополнительное финансирование в размере 16,5 млн евро для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Из общей суммы 6,5 млн евро направят на оснащение врачей, которые работают непосредственно с зараженными, подготовку медперсонала и улучшение методов диагностики заболевания.

Еще 5 млн евро получит Всемирная организация здравоохранения на усиление эпидемиологического надзора и улучшение доступа к средствам индивидуальной защиты. Оставшиеся 5 млн пойдут на закупку и отправку в пострадавшие районы наборов для экспресс-тестов и лабораторных исследований.

Ранее KP.RU писал, что Всемирная организация здравоохранения сообщила о 550 подтвержденных случаях заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго, 101 летальном исходе и 19 случаях выздоровления.