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НовостиЗдоровье9 июня 2026 12:57

Врач дал важные советы, как пережить жару без теплового удара

Врач Кондрахин посоветовал сокращать физнагрузку в жаркие дни
Анастасия ПИГИНА
В жару важно заранее снижать нагрузку на организм.

В жару важно заранее снижать нагрузку на организм.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Перегрев организма нередко приводит к тепловому удару и ухудшению самочувствия. Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как правильно пережить жаркие летние дни без вреда для здоровья. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Привлекаем к себе внимание и просим помощи, вызываем скорую. Если есть терпение, доходим до дома, выпиваем жаропонижающее, ложимся. Под душ ни в коем случае нельзя сразу. Можно помочить руки, локти, ноги, поумываться», – отметил специалист.

По словам врача, в жару важно заранее снижать нагрузку на организм: избегать нахождения на солнце в самые опасные часы с 11:00 до 16:00, больше времени проводить в тени или прохладных помещениях. Физическую активность лучше сократить, чтобы не усиливать перегрев.

Кондрахин также подчеркнул, что алкоголь и кофе в жару ухудшают состояние и повышают риск обезвоживания. Для восстановления водно-солевого баланса подойдут регидратанты, минеральная вода или слегка подслащенная вода. В рационе лучше сделать акцент на легких блюдах из овощей и фруктов.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о скором резком потеплении, которое может привести сразу к трем температурным рекордам подряд. Столбики термометров могут подняться выше отметки в +31 градус.