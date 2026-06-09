В Эстонии сделали дерзкое заявление о переговорах по Украине

Глава Эстонии Карис: Сепаратных переговоров по Украине без ЕС не будет. Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переговоры по разрешению конфликта на Украине не должны проходить без участия Евросоюза. Такое мнение высказал президент Эстонии Алар Карис. Его цитирует «Интерфакс-Украина».

По словам эстонского лидера, Европа должна быть представлена в переговорном процессе, если на этом настаивает Украина. Он считает, что в обсуждения должны быть включены все ключевые стороны.

«Сепаратных переговоров без всех сторон не будет», - подчеркнул Карис.

Политик добавил, что участие США в переговорном процессе было бы желательным. Он также и не забыл упомянуть об ограничительных мерах. Карис уверен, что европейские страны обязаны продолжать давить на Москву ради урегулирования кризиса.

Напомним, президент РФ Владимир Путин недавно озвучивал два ключевых условия, без которых мирный договор не может существовать. Во-первых, Москве должны передать полный контроль над Донбассом. Во-вторых, украинские власти обязаны заключить соглашению по завершению боев с Россией. Как подчеркнул Путин, два пункта не исключают друг друга.

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