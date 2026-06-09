Госдума приняла закон об особых мерах для противодействия атакам беспилотников Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий комплекс мер для обеспечения безопасности и пресечения атак беспилотников на территории Российской Федерации.

Согласно законопроекту, бойцы ВС РФ будут сбивать вражеские беспилотники или выводить их из строя при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты военных объектов. В рамках нововведений также будет возможно устанавливать особый режим на территории военных городков ВС России.

Также предусматривается особый порядок применения отдельных положений российских законов для пресечения воздушных атак. Кроме того, особый режим применения будет действовать в отношении законов, которые касаются проведения неотложных мероприятий по содействию ВС РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что средства ПВО за сутки сбили девять управляемых авиабомб, два снаряда HIMARS и 551 беспилотник ВСУ.