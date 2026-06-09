Spiegel: В Европе хотят ввести карательные пошлины за торговлю с Россией. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейские экономисты предложили ввести карательные пошлины на торговлю между ЕС и Россией. Как пишет Spiegel, с таким предложением выступил Кильский институт мировой экономики (IfW).

По замыслу инициаторов введения пошлин, «украинский поддерживающий тариф» в размере от 30 до 50% якобы должен увеличить давление на Москву и ежегодно приносить от 11 до 16 млрд евро на нужды Киева.

«Пока торговля с Россией ведется, Европа должна использовать ее для поддержки Украины», — заявил глава исследовательской группы по торговой политике IfW Юлиан Хинц.

По мнению экономистов, пошлинами можно облагать как импорт из РФ, так и экспорт в Россию, а их ставки — снижать в ходе переговоров. В 2025 году товарооборот между ЕС и Россией составил 57,2 млрд евро. Полного эмбарго до сих пор нет: разрешена торговля продовольствием, лекарствами, некоторыми видами химикатов и оборудования.

Ранее KP.RU писал, что Еврокомиссия на этой неделе представит 21-й пакет санкций против России, в который войдут меры против финансовых учреждений в третьих странах, помогающих обходить ограничения российским банкам.

Немногим ранее заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что экономика стран, вводящих санкции против России, стремительно уменьшается. При этом сам Запад пытается давить не только на Москву, но и на ее союзников. В то же время, основной рост мировой экономики сейчас находится не на Западе, а в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.