10 детей и 8 взрослых погибли в результате ДТП с грузовиком в Афганистане Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В восточном Афганистане перевернулся грузовик, в результате чего погибли 18 человек. Об этом сообщил представитель губернатора провинции Лагман Абдул Малик Ниазай, пишет The Guardian. Среди погибших — 10 детей, пять женщин и трое мужчин. Еще 29 человек получили ранения.

Авария произошла на трассе между Джелалабадом и столицей страны Кабулом. По словам чиновника, в машине ехали афганские семьи, возвращавшиеся из Пакистана, где они проживали ранее. Причины инцидента пока не уточняются.

По данным издания, ДТП с летальным исходом в Афганистане происходят часто из-за плохих дорог после десятилетий конфликта, опасного вождения и отсутствия контроля. С начала года из Пакистана вернулись 447,4 тыс. афганцев. В августе прошлого года аналогичное ДТП с мигрантами на западе страны унесло жизни 78 человек.

Ранее KP.RU писал, что в Таиланде в провинции Пхетчабури перевернулся двухэтажный пассажирский автобус, следовавший по маршруту Сураттхани — Бангкок, в результате чего пострадали 28 человек из 31 находившихся в салоне.