Врачи совершили прорыв в пересадке органов свиньи человеку: медики провели уникальную операцию Фото: Shutterstock/Fotodom.ru

Китайские врачи впервые в истории провели операцию по одновременной пересадке печени и двух почек свиньи пациенту с подтвержденной смертью мозга. Этот смелый эксперимент доказал, что органы животного могут приживаться в человеческом теле сразу в комплексе. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на медиков Второй больницы при Медицинском университете Гуанси.

53-летнему мужчине пересадили сразу три жизненно важных органа свиньи. Они работали без сбоев почти пять дней, после чего исследование завершили — такова была воля родственников пациента.

Раньше подобные пересадки от животного к человеку ограничивались только одним органом, ведь мультиорганная операция гораздо сложнее и выше риск отторжения. Местные медики пояснили, что этот случай наглядно показал принципиальную возможность ортотопической пересадки печени и двух почек от свиньи человеку.

Специалисты подчеркнули, что для внедрения метода в практику нужны дальнейшие испытания на пациентах со смертью мозга. По словам врачей, полученные данные создают прочную основу для оценки мультиорганной ксенотрансплантации в будущем.

Стоит напомнить, что еще в августе 2025 года международная команда ученых впервые в мире пересадила человеку генетически модифицированное легкое свиньи. Тогда донорский орган прожил внутри тела пациента с констатированной смертью мозга девять дней.