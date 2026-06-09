На родителей бежавшего по дороге в подгузнике ребенка завели дело в Тюмени

Машина СК России Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени возбудили уголовное дело против родителей маленького ребенка, который оказался на проезжей части без присмотра.Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Поводом для реакции стало видео, которое распространилось по местным пабликам и соцсетям. На кадрах видно, как ребенок в одном подгузнике и шлепанцах бежит по дороге перед автомобилями. Малыша успели догнать уже возле гостиницы, после того как он перебежал проезжую часть. До этого в полиции сообщали, что проверку по факту произошедшего проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

По версии следствия, 8 июня 2026 года родители оставили малолетнего без наблюдения, и из-за этого он вышел на дорогу.

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности)», - следует из заявления СК.

В ведомстве также уточнили, что председатель комитета Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ходе расследования.

KP.RU прежде писал, что суд Иркутска взыскал почти 180 тысяч рублей с родителей подростка, который разбил чужое авто на электросамокате. ДТП случилось еще в августе прошлого года. Тогда несовершеннолетний на самокате друга пересекал дорогу вне пешеходного перехода и врезался в иномарку. В итоге родителям пришлось выплатить ущерб владельцу машины за серьезные повреждения.