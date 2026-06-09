Петер Мадьяр и Виктор Орбан подали декларации о доходах: кто оказался богаче Фото: REUTERS.

Новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр заработал заметно больше, чем его предшественник Виктор Орбан. Это показали официальные декларации политиков, опубликованные на сайте национального парламента.

Все члены нового кабмина и бывшие чиновники обязаны были отчитаться о финансах к 9 июня. Согласно документу, на банковском счету Орбана на момент ухода накопилось всего 9,1 млн форинтов (более 2,1 миллиона рублей. — Прим. ред.). Вместе с супругой он владеет домом в престижном районе Будапешта и недвижимостью в родном поселке Фелчут.

Экс-премьер также сообщил, что не имеет долгов и ценных бумаг. В последние годы его ежемесячный доход составлял 14 тысяч евро, но после отставки от депутатского мандата он отказался, а за пост главы партии «ФИДЕС» деньги получать не будет.

Некоторыми привилегиями Орбан всё же сохранит: 16 лет ему положен автомобиль с водителем, а 8 лет — офис с двумя помощниками за госсчет.

Новый премьер Венгрии Мадьяр указал в своей декларации сумму гораздо больше. Он владеет ценными бумагами нескольких инвестиционных фондов, в том числе инвестиционными сертификатами банка OTР, на общую сумму 197 тысяч евро (почти 17 миллионов рублей. — Прим.ред.).

Ранее стало известно, что Виктор Орбан не получит выходного пособия, на которое он мог рассчитывать по закону. Новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр заявил об отказе от выплат прошлому кабмину.