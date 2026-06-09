В МИД Испании и Польши заявили, что Европа рискует стать зрителем чужих решений Фото: REUTERS.

Министры иностранных дел Испании и Польши Хосе Мануэль Альбарес и Радослав Сикорский выразили мнение, что Европа рискует стать простым наблюдателем за решениями, принимаемыми другими, если не будет действовать сообща. Об этом они написали в статье для газеты La Vanguardia.

Дипломаты заявили, что осознают важность консенсуса внутри Евросоюза для участия его членов в ключевых инициативах, но призвали задуматься об уроках из ситуаций, когда одно государство блокировало основополагающие решения.

«Мы можем действовать сообща и оставаться глобальным действующим лицом, способным влиять на ход событий, или можем смириться с тем, чтобы превратиться в простого зрителя», — добавили министры. По их словам, вопрос в том, кто станет третьим полюсом глобальной власти.

Ранее KP.RU писал, что экономисты Кильского института мировой экономики предложили ввести карательные пошлины на торговлю между ЕС и Россией в размере от 30 до 50%, а вырученные средства направлять на помощь Украине. В IfW заявляли, что Европа до сих пор не ввела полного эмбарго и оставляет неиспользованным важный рычаг давления на Москву, что является «упущенной стратегической возможностью».