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НовостиВ мире9 июня 2026 14:27

«Не будет никаких льгот»: в Польше изменили отношение к членству Украины в Евросоюзе

Туск: Польша не против переговоров о вступлении Украины в ЕС, но без льгот
Семен ЗИМИН
«Не будет никаких льгот»: в Польше изменили отношение к членству Украины в Евросоюзе

«Не будет никаких льгот»: в Польше изменили отношение к членству Украины в Евросоюзе

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не станет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Однако он подчеркнул в беседе с журналистами, что его страна выступает против предоставления Киеву каких-либо особых льгот на этом пути.

Туск указал, что Польша не собирается торговать своей поддержкой европейских амбиций Украины. По его словам, с польской стороны не будет никакого льготного тарифа, а помощь будет оказываться только на общих европейских условиях. Премьер добавил, что эти условия должны быть безопасными и выгодными для самой Польши.

Ранее заместитель премьер-министра Польши и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обсудил с главой ОП Украины вопрос присвоения украинским военным звания «Герои УПА»*. Польский министр резюмировал, что память о жертвах Волынской резни не подлежит обсуждению. Он добавил, что существуют границы, которые нельзя пересекать ни при каких обстоятельствах.

* — Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в России