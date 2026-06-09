«Я не потерплю подобные акты»: Стармер жестко отреагировал на резню в Белфасте

Стармер назвал случай с попыткой обезглавливания мужчины в Белфасте кошмарным Фото: REUTERS.

Премьер Британии Кир Стармер жестко отреагировал на нападение мигранта, который пытался обезглавить мужчину в Белфасте. Он назвал этот случай настоящим кошмаром. Свое мнение политик высказал в соцсети X.

Как известно, страшный инцидент произошел 8 июня. В тот день сотрудники полиции Северной Ирландии сообщили о задержании мигранта из Сомали с холодным оружием. Его обвиняют в покушении на убийство. Преступление случилось на одной из улиц Белфаста. Мигрант нанес местному жителю серьезные раны в области шеи и лица. 40-летнего пострадавшего экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На следующий день, 9 июня, Стармер опубликовал пост о ЧП в своих соцсетях. Премьер предупредил, что британские власти намерены грубо отвечать на такое насилие.

«Кошмарное нападение, произошедшее прошлой ночью в Белфасте, вызывает отвращение. Я не потерплю подобные акты насилия на наших улицах», - написал Стармер.

Ранее стало известно, что в Лондоне убили британского исполнителя Талая Райли, писавшего песни для Бритни Спирс и Дуа Липы. Трагедия случилась 5 июня. Полиция получила сообщение о нападении и сразу отправилась на место происшествия, где нашла лежащего в саду Райли с множественными ножевыми ранениями. Певца не удалось спасти, он умер сразу же.