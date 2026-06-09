Российский комплекс «Панцирь» стал самой популярной системой ПВО в мире: в чём её преимущество Фото: Кирилл ЛОМАКИН. Перейти в Фотобанк КП

Зенитные комплексы семейства «Панцирь» признаны одними из самых востребованных средств противовоздушной обороны в мире. О преимуществах этой техники сообщили в госкорпорации «Ростех».

Там отметили, что «Панцири» имеют огромный опыт реальных боевых столкновений. В ближайшее время холдинг «Высокоточные комплексы» собирается показать новейшую версию установки на салоне «Флот-2026» в Кронштадте. Речь идет о зенитном ракетном комплексе «Панцирь-СМД-Е», который создан для прикрытия заводов и административных зданий.

Новинка способна нести на борту до 48 специальных ракет ТКБ-1055 для борьбы с дронами. В «Ростехе» пояснили, что эта разработка стала прямым ответом инженеров на современные угрозы, связанные с массовым применением беспилотников. Комплекс предназначен для перехвата малых воздушных целей.

Тем временем в Министерстве обороны России раскрыли свежие данные о работе отечественных сил ПВО. За прошедшие сутки российские расчеты сбили девять управляемых авиабомб, два снаряда американской системы HIMARS и более полутысячи беспилотников.