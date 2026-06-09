Замир: недавние удары по Ирану были лишь подготовкой к более мощной атаке Фото: REUTERS.

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что ЦАХАЛ готова нанести мощный удар по Ирану, а недавние атаки были лишь подготовкой к более серьезной операции. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ поддерживает немедленную готовность к возобновлению операций в Иране, а все оборонительные и наступательные возможности приведены в состояние повышенной готовности.

Израиль, по его словам, нанес быстрый удар, который был подготовкой к еще более значительной атаке на Иран.

Ранее представитель МИД Ирана Али Сафари назвал ракетный удар по Израилю вынужденным ответом Тегерана на срыв режима прекращения огня, подчеркнув, что иранская сторона почти месяц проявляла сдержанность, но действия еврейского государства вынудили пойти на жесткие меры.

Напомним, 7 июня КСИР впервые с апреля нанес удар по израильской территории после подписанного в апреле соглашения о перемирии, которое оказалось под угрозой срыва. В ответ министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Тегеран должен гореть.