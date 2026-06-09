Мирошник: международный трибунал над украинскими преступниками работать не будет. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Международный трибунал над украинскими преступниками работать не будет. Об этом KP.RU заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, процесс наказания украинских преступников на сегодняшний день находится в рамках юрисдикции России.

«У нас 1172 украинских военных уголовника получили свои сроки. При этом около 850 уголовных дел были закончены, по ним проведены все следственные действия, материалы переданы в суд и по ним вынесены определения», - рассказал Мирошник.

Он добавил, что если говорить о создании трибунала, то в мире механизмы создания подобной структуры определены решением Совбеза ООН. Однако представитель МИД РФ выразил мнение, что этот механизм на сегодняшний день работать не будет, так как в «группировку Рамштайн» входит ряд стран, которые имеют право вето в Совбезе.

«Поэтому сейчас самый действенный механизм - национальная юрисдикция и вынесение приговоров через российский суд, в котором дела будут рассмотрены справедливо и в соревновательном процессе», - заключил он.

Ранее сайт KP.RU писал, что Российская Федерация создаст трибунал над украинскими военными преступниками.