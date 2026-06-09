Россиянам рассказали о смертельных рисках холодного душа летом

Чтобы снизить опасность, тренер рекомендует ограничивать время холодного душа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом, когда отключают горячую воду, многие вынуждены принимать холодный душ. Тренер Эмиль Халимов рассказал, кому такой душ может быть опасен и как минимизировать риски для здоровья. Об этом пишет Lenta.ru.

«Тело отвечает рефлекторной задержкой дыхания или неконтролируемым частым вдохом. Холод вызывает спазм капилляров, кровь уходит от кожи к внутренним органам, и чем дольше человек стоит под струей, тем серьезнее холодовая травма», – пояснил Халимов.

По словам специалиста, резкое попадание под холодную воду вызывает выброс гормонов стресса, скачок давления и ускорение пульса. У людей с болезнями сердца или гипертонией это может привести к стенокардии и даже инфаркту.

Чтобы снизить опасность, тренер рекомендует ограничивать время душа тремя минутами, слегка подогревать воду до комнатной температуры и заранее готовить полотенце и теплую одежду. Контрастный душ с постепенным снижением температуры также помогает привыкнуть к прохладе, но резкий переход к ледяной воде опасен переохлаждением и простудой.

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