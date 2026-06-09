Глеб Никитин: как только закон позволит — вейпы исчезнут с прилавков в первый же день

Председатель Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал субъектам не затягивать с принятием таких решений. Он привёл в пример Нижегородскую область, Пермский и Пензенский края, где уже действуют местные законы, и предложил использовать их в качестве модельных, чтобы не разрабатывать собственные механизмы с нуля.

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Глеб Никитин заявил, что область давно ожидала шагов от федерального центра, поскольку изначально сама инициировала и продвигала эту идею. По его словам, больно видеть, как молодые ребята попадают в зависимость от этой «иглы».

«Свое внутреннее решение о том, что вейпы не должны продаваться в регионе, приняли уже давно, а в мае закрепили его в региональном законодательстве. Вейпы должны исчезнуть с прилавков в первый же день, когда это станет возможным», — констатировал Глеб Никитин.

Ранее он обсуждал этот запрет с президентом Владимиром Путиным во время рабочей встречи в Сарове, и глава государства поддержал инициативу, назвав её своевременной и важной для здоровья молодёжи.

Напомним, что 28 мая депутаты Законодательного собрания Нижегородской области единогласно приняли закон о дополнительных мерах по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и никотинсодержащей продукции. Документ полностью запрещает на территории области любую розничную продажу вейпов и жидкостей для них, а также их передачу третьим лицам, включая хранение с целью сбыта. После вступления в силу нового федерального закона регион уточнит сроки начала ограничений.

В Нижегородской области уже идёт масштабная борьба с распространением вейпов. Усилены проверки торговых точек, особое внимание уделяется зонам у школ и вузов, где продажа такой продукции запрещена принципиально. Минпромторг области проводит разъяснительную работу с бизнес-сообществом, предлагая предпринимателям добровольно отказаться от оборота вейпов. Более шести сотен торговых точек уже вывели их из продажи.

Для обратной связи с жителями запущен чат-бот «АНТИВЕЙП» в мессенджере «МАХ». Через него нижегородцы могут сообщать о фактах продажи вейпов рядом с образовательными учреждениями, а также о случаях курения подростков на их территории. Вся информация будет передаваться директорам школ для профилактической работы. Министерство гарантирует полную конфиденциальность данных.

Отметим, что отказ от курения и формирование здорового образа жизни входят в задачи национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».