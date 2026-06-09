Врач объяснил, почему нельзя резко начинать тренировки

Внезапные интенсивные тренировки создают риск перегрузки костей, мышц и связок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Возвращение к тренировкам после длительного перерыва может быть опасным для костей и привести к стрессовым переломам. Хирург-травматолог-ортопед Михаил Рязанцев рассказал, как правильно наращивать нагрузку и избежать травм. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Если вы чувствуете боль до, во время или после тренировки – это серьезный звоночек для того, чтобы приостановить занятия и обратиться к травматологу-ортопеду. Терпеть такой дискомфорт категорически нельзя. А чтобы предотвратить стрессовые изменения в костях, крайне важны постепенные нагрузки», – пояснил эксперт.

Когда год человек не занимался спортом, внезапные интенсивные тренировки создают риск перегрузки костей, мышц и связок. Для снижения опасности Рязанцев советует носить качественную обувь с амортизацией, чередовать активные дни с отдыхом и при необходимости проконсультироваться со специалистом по технике бега.

В случае стрессового перелома лечение включает покой, физиотерапию и ограничение нагрузки, а при осложнениях – хирургическую фиксацию.

Ранее нефролог Данила Пыриков рассказал, что для укрепления сосудов важно регулярно заниматься кардионагрузками не менее 150 минут в неделю, отказаться от курения и следить за весом, пишет «Царьград».