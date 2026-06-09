Контакт с медузой может закончиться экстренной помощью: врач назвала главные опасности

При встрече с неядовитыми медузами реакция обычно ограничивается местными проявлениями. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом на морском отдыхе туристы нередко сталкиваются с медузами, и такой контакт может обернуться от легкого ожога до серьезных осложнений. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии Пироговского университета Минздрава России Татьяна Гайдина рассказала, чем опасны морские обитатели. Об этом пишет mk.ru.

«При встрече с неядовитыми медузами реакция обычно ограничивается местными проявлениями на коже: покраснение, жжение, полосовидные следы или узор, напоминающий очертания щупалец. В более выраженных случаях могут появляться волдыри, пузыри, контактный дерматит или крапивница», – пояснила эксперт.

После контакта важно сразу выйти из воды, аккуратно промыть пораженное место морской водой и удалить остатки щупалец, не касаясь их руками. При выраженном воспалении можно использовать холодный компресс и антисептические примочки, а при ухудшении состояния – принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью.

В редких случаях встреча с ядовитыми видами медуз может привести к тяжелым последствиям, включая анафилактический шок, поэтому купаться лучше не в одиночку.

Ранее сайт KP.RU провел опрос и выяснил, как россияне планируют провести летний отпуск в 2026 году. 33% респондентов признались, что останутся дома.