Проекты с криптовалютой принесли семье Трампа миллиарды долларов: о какой сумме речь

Reuters: семья Трампа заработала $2,3 млрд от проектов в сфере криптовалют Фото: REUTERS.

Семья американского лидера Дональда Трампа с начала его второго президентского срока получила не менее 2,3 млрд долларов от работы над проектами, связанными с криптовалютами. Об этом сообщает агентство Reuters, которое проанализировало прибыль семьи от четырех основных проектов и оценило вложения инвесторов.

По данным агентства, к концу апреля семья Трампа заработала 2,3 млрд долларов практически без рисков, в то время как остальные инвесторы потеряли ту же сумму, включая потенциальные убытки.

В число компаний, принесших семье Трампа прибыль, входят World Liberty Financial (получила около 1,4 млрд долларов от продажи токенов), AI Financial Corp и American Bitcoin. В публикации отмечается, что в реализации криптопроектов участвуют сыновья президента — Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

По данным Bloomberg, совокупное состояние семьи президента США за 15 месяцев выросло примерно на 70% и достигло 6,8 млрд долларов, только за 2025 год прирост капитала составил около 282 млн долларов.