Посол Митрофанова: демонтаж памятника Советской армии в Софии — это вандализм Фото: Shutterstock.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова назвала «вандализмом и кощунством» демонтаж памятника Советской армии в Софии и решение городских депутатов переименовать парк, названный в честь героя Болгарии Владимира Заимова. Об этом сообщает ТАСС.

Митрофанова отметила, что наблюдать за происходящим «очень прискорбно», и напомнила о межправительственном соглашении о взаимном сохранении исторических памятников. Дипломат подчеркнула, что монумент Советской армии создали лучшие болгарские скульпторы сами болгары и на деньги болгар.

По словам Митрофановой, если земля в центре Софии нужна для других целей, можно было договориться переговорами, а не резать памятник на части. Посол также возмутилась радостью некоторых ненавистников советской власти, которые сделали торты с отрезанной головой солдата и разрезанной пополам женщиной с ребенком, назвав их «больными людьми». Она также назвала кощунством смену названия парка Заимова, чье имя пытаются вычеркнуть из истории.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов назвал демонтаж табличек на русском языке у монумента «Родина-мать» на Украине попыткой лишить русскоговорящее население языка, культуры и исторической памяти.