Зеленский предложил Прибалтике сделку, чтобы в государства не залетали дроны Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к странам Прибалтики. В ходе пресс-конференции в Таллине он предложил государствам заключить сделку. Это, по словам бывшего комика, поможет решить проблему с залетающими в Латвию, Эстонию и Литву дронами. Зеленского процитировала "Европейская правда".

Как утверждается в материале, нелегитимный президент Украины предложил заключить так называемую "сделку по дронам". Он перечислил пункты такого соглашения.

По словам Зеленского, Киев в рамках сделки может направить в прибалтийские государства "экспертные группы". Они якобы поспособствуют усилению защиты стран от БПЛА. Зеленский также в рамках соглашения предлагает Латвии, Литве и Эстонии наладить совместное с Украиной производство беспилотников.

Киевский главарь также попытался оправдаться за инциденты с дронами. Он заявил, что случаи появления БПЛА над Прибалтикой якобы "единичные".