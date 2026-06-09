В ООН обсудили нарушения решений о приостановке санкций против Ирана: РФ раскритиковала действия членов СБ

Небензя с сожалением сообщил, что в ООН нарушают решение о санкциях против Ирана Фото: REUTERS.

Российский постпред при ООН Василий Небензя указал на нарушение некоторыми членами Совбеза решения по санкциям против Ирана. Он напомнил, что организация ранее закрепила в документе приостановку действия ограничений. При этом некоторые продолжают нарушать это решение, заявил Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Дипломат от лица России выразил сожаление данным фактом. Он назвал "грубейшими" нарушения со стороны ряда стран.

"Никакие преднамеренные искажения буквы резолюции СБ 2231 и одобренного ею Совместного всеобъемлющего плана действий, равно как и ссылки на ошибочную и противоправную позицию руководства секретариата ООН, здесь нерелевантны", - констатировал Василий Небензя.

ЕС впервые ввел санкции против Ирана из-за закрытия Ормузского пролива. Европейцы назвали действия Тегерана "неприемлемыми".