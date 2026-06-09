Американцы ответили Ирану за сбитый вертолет: США начали атаку

СЕНТКОМ заявил о начале ответных ударов США по Ирану Фото: REUTERS.

США приняли решение ответить на инцидент со сбитым боевым вертолетом Apache. Американские военные начали атаку на Иран. Так заявляется в материале Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

Американское руководство после инцидента предупредило Тегеран о вероятном ответе. Президент США Дональд Трамп разразился угрозами в связи с ЧП. Иран пока не подтверждал нанесения ударов по своей территории. Известно, что атака началась в полночь.

"Центральное командование США начало наносить удары в целях самообороны по Ирану", - оповестили в СЕНТКОМ.

При этом Дональд Трамп заявил, что Тель-Авив и Тегеран приостановили обмен атаками на неделю "или около того". Он заверил, что взаимные удары были соразмерными. Дональд Трамп не стал никого винить за атаки.