В Северной Ирландии демонстранты поджигают автобусы и закидывают бутылками силовиков: на улицах усилили патрули

Протесты в Белфасте Фото: REUTERS.

Жители Северной Ирландии вышли на улицы с протестными лозунгами. Акции начались после того, как гражданин Судана напал с ножом на местного. К настоящему моменту протесты вспыхнули в столице Северной Ирландии Белфасте. Демонстранты сожгли автобус и закидали бутылками автомобили полиции, транслирует BBC.

Как отмечается, на протестующих надеты маски и черная одежда. Демонстранты поджигают мусорные баки и массово устраивают беспорядки.

В качестве мер безопасности на улицах Белфаста усилили полицейские патрули. Силовики используют бронированные машины.

Премьер Британии Кир Стармер отреагировал на нападение мигранта, который пытался обезглавить мужчину в Белфасте. Он назвал инцидент настоящим кошмаром. Мигрант нанес местному жителю серьезные раны в области шеи и лица.