Конгрессмены просят Белый дом предоставить иммунитет от преследования для информаторов по НЛО: что известно

В Конгрессе призвали дать иммунитет тем, кто обнародует секретные данные об НЛО Фото: Shutterstock.

Из Вашингтона продолжает поступать информация о наличии у США секретных сведений о существовании инопланетной жизни. Нынешнее правительство сосредоточилось на этой теме. Конгрессмены в связи с интересом вокруг инопланетян просят Белый дом предоставить иммунитет от преследования для тех, кто обнародует секретные данные об НЛО. Так сказала конгрессвумен Анна Паулина Луна во время брифинга.

Она сообщила, что ряд законодателей добиваются принятия актов, связанных с защитой информаторов по инопланетной теме. Однако инициативы Конгресса активно блокируют, посетовала республиканка.

"Наш следующий призыв к действию будет заключаться в том, что мы встретимся с представителями Белого дома. Мы просим предоставить информаторам временный или постоянный иммунитет", - заявила Анна Паулина Луна.

Пентагон в мае начал публиковать материалы об НЛО. В Конгрессе анонсировали дальнейшее обнародование секретных данных про инопланетную жизнь.