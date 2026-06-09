"Найти крайне сложно": походник оценил местность, где пропала семья Усольцевых

Походник Трепуков: найти следы Усольцевых будет крайне сложно Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Активная фаза поисков пропавших в Красноярском крае Усольцевых завершилась еще в октябре 2025 года. Однако ряд мероприятий до их пор осуществляется. В ход идут различные технологии. При этом опытный походник Александр Трепуков считает, что найти следы Усольцевых сейчас будет крайне сложно. Эксперта цитирует РИА Новости.

Походник объяснил, что поиски затрудняются выросшей травой. Он подчеркнул, что на плотной корке прошлогодней подстилки следов не остается. Такова структура таежной местности.

"Из улик могут сохраниться лишь какие-то вещи, но сами следы, я считаю, найти крайне сложно", - подытожил Александр Трепуков.

Криминалист Михаил Игнатов считает, что Усольцевы могут находиться за границей. Он полагает, что семья просто "скрылась", тщательно подготовив побег.