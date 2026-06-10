Россиянам рассказали, как правильно передавать деньги при сделках с жильём

Россиянам рассказали о безопасных способах передачи денег при сделках с недвижимостью. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне, намеревающиеся купить жильё, должны заранее подумать о надёжном способе расчёта, чтобы не потерять свои деньги. Несколько таких способов назвала юрист Кристина Вострикова.

Эксперт отметила, что традиционным способом остаётся использование банковской ячейки, и назвала опасность такого метода. Банк не проверяет подлинность помещённых в ячейку купюр, напомнила Вострикова.

«Наиболее защищенной считается модель расчетов через эскроу-счет. После регистрации перехода права собственности банк сам перечисляет средства продавцу. Это исключает односторонний доступ к деньгам», - сказала юрист агентству «Прайм».

Также она назвала специализированные онлайн-сервисы в качестве надёжного способа передачи денег при сделках с недвижимостью.

Напомним, с 1 июля 2026 года в России начнет действовать новый механизм дистанционных сделок с недвижимостью. Подтверждение личности можно будет провести по биометрии.

Тем временем после громкого скандала с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной и других случаев мошеннических схем с продажей жилья схема продаж квартир в России изменилась. Подробнее объясняем здесь на KP.RU.