Guardian: система квот ЕС может уничтожить сталелитейную промышленность Украины Фото: REUTERS.

Система квот Евросоюза может уничтожить металлургию Украины и серьезно ударить на бюджету Незалежной. Об этом пишет Guardian.

Журналисты отмечают, что ЕС ввел очередные протекционистские ограничения на импорт на фоне глобального избытка стали, вызванного Китаем. И под ударом в этом случае может оказаться Украина.

«ЕС сократил вдвое квоты на сталь, которые могут поступить в объединение без тарифов, а также удвоил тариф до пограничных 50 процентов на все импортные товары сверх квот каждой страны», — говорится в публикации.

Это нанесет болезненный удар Киеву, убив металлургию страны, хотя в Брюсселе всегда клялись в безусловной поддержке и призывали к более тесному сотрудничеству.

Напомним, западные СМИ недавно с удивлением узнали, что среди украинцев стремительно снижается уровень поддержки вступления страны в Евросоюз. Особенно быстро эта тенденция проявляется у молодого поколения.

При этом Европейский союз не воспринял всерьез требование главы киевского режима Владимира Зеленского о гарантиях на вступление Украины. Киеву напоминают о необходимости соответствия целому ряду критериев.