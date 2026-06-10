Эксперт по кибербезопасности Царев: мошенники нацелились на абитуриентов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по кибербезопасности Дмитрий Царев предупредил о новой волне фишинговых атак, нацеленных на российских абитуриентов в преддверии вступительных экзаменов. По его словам, накануне приемной кампании фиксируется рост числа мошеннических доменов и сайтов, связанных с процессом поступления.

Царев отметил, что злоумышленники создают поддельные ресурсы еще до 20 июня — за несколько дней до официального старта приема документов, когда университеты не успевают выстроить полноценный мониторинг угроз. Абитуриенты могут попасть на такие сайты через рекламу, ссылки в мессенджерах или поисковую выдачу, не замечая подмены. Потенциальных жертв убеждают перейти по ссылке, скачать вложение или оставить персональные данные под предлогом подтверждения заявки, загрузки документов или оплаты услуг.

Целью атак становятся не только поступающие, но и сами высшие учебные заведения. Риски включают не только взлом сайта приемной комиссии: поскольку вузы интегрированы в государственные и коммерческие цифровые сервисы (от «Госуслуг» до систем электронного документооборота), успешная атака может привести к утечке внутренних документов, учетных записей и других чувствительных сведений.

В беседе с lenta.ru, Царев спрогнозировал, что в 2026 году ключевую роль в подобных схемах будет играть генеративный искусственный интеллект. Он позволит преступникам за считанные минуты создавать письма, неотличимые от официальных уведомлений вузов, и запускать фишинговые копии порталов для поступающих с формой оплаты. Злоумышленники активно используют метод SEO-отравления, искусственно выводя поддельные сайты в топ поисковой выдачи по запросам, связанным с подачей документов. Основная цель фейковых ресурсов — сбор персональных данных абитуриентов, включая паспортные данные, СНИЛС, контакты и учетные записи из различных сервисов. Угроза особенно актуальна для региональных университетов.

Тем временем, владельцам загородных участков массово рассылают поддельные уведомления о штрафах за нарушения земельного законодательства — схема, нацеленная на хищение персональных данных и финансовых средств, набирает обороты этой весной. Но есть и другие уловки, пишет aif.ru.

Ранее, эксперт предупредила о возможностях мошенников использовать ваши слова "да" и "согласен" для нелегальной верификации операций. Одно "да" может обернуться финансовыми потерями, пишет Царьград.