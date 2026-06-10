Автоэксперт Славнов: тополиный пух требует особого ухода за автомобилем Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов предупредил о рисках, которые тополиный пух несет для автомобилей. Главная опасность заключается в засорении радиатора. Пух забивается между решетками, образуя плотную «шубу», которая препятствует своевременному охлаждению двигателя и может привести к его перегреву и поломке.

В связи с этим специалист рекомендует после окончания сезона пуха обязательно промывать радиатор на автомойке. Данную процедуру, по его мнению, следует проводить хотя бы раз в год — в конце лета или начале осени.

В беседе с Life.ru Славнов также обратил внимание на необходимость более частой замены или чистки воздушного фильтра двигателя при большом скоплении пуха на дорогах. Его можно пропылесосить, выбить или отряхнуть. Особое внимание он советует уделять салонному фильтру, который задерживает пух и другие частицы, не допуская их в салон автомобиля. Для обеспечения чистоты воздуха и защиты от аллергенов фильтр салона рекомендуется по возможности чистить, а лучше — менять, поскольку его стоимость невысока.

В заключение эксперт добавил, что в сезон тополиного пуха водителям стоит чаще проверять состояние радиатора и фильтров, чтобы избежать неисправностей двигателя и сохранить нормальный микроклимат в салоне.

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