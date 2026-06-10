Мельниченко: в Пензенской области сбили два дрона ВСУ, пострадавших нет

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В Пензенской области силами ПВО уничтожены два дрона ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
Руководитель отметил, что один вражеский беспилотник российские военные уничтожили на подлете к городу, второй - в районе области. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Имущество жителей региона также не пострадало.
Власти Пензенской области призвали жителей не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения.
Ранее сообщалось, что в пяти регионах России ночью и утром 10 июня объявлялась ракетная опасность.
Кроме того, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил о введении режима ракетной опасности на территории всех регионов УрФО.
При этом утром 10 июня режим беспилотной опасности впервые объявлялся в Омской области.