Мельниченко: в Пензенской области сбили два дрона ВСУ, пострадавших нет Фото: REUTERS.

В Пензенской области силами ПВО уничтожены два дрона ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Руководитель отметил, что один вражеский беспилотник российские военные уничтожили на подлете к городу, второй - в районе области. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Имущество жителей региона также не пострадало.

Власти Пензенской области призвали жителей не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах России ночью и утром 10 июня объявлялась ракетная опасность.

Кроме того, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил о введении режима ракетной опасности на территории всех регионов УрФО.

При этом утром 10 июня режим беспилотной опасности впервые объявлялся в Омской области.