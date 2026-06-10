Каллас застали врасплох вопросом про санкции против Израиля: она назвала причину слабого давления на Тель-Авив Фото: REUTERS.

Евросоюз вынужден воздерживаться от ужесточения санкций против Израиля, поскольку его участники не могут прийти к общему знаменателю. Как пояснила глава евродипломатии Кая Каллас, внутри объединения попросту нет единства по этому вопросу. Её слова приводит телеканал RTE.

«У нас нет единства. По историческим причинам: есть страны с разным видением ситуации, а добиться единой позиции крайне сложно», — уточнила дипломат, отвечая на вопрос о разнице в отношениях к Израилю и России.

По словам Каллас, Еврокомиссия в ближайшее время всё же намерена предложить новые ограничительные меры против Израиля. Однако она тут же признала, что эти инициативы, скорее всего, не будут приняты. Журналисты спросили ее, не ослабляет ли подобная ситуация сам союз, на что глава евродипломатии честно ответила, что происходящее вызывает лишь разочарование.

Тем временем спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал европейцев защищать головы от отрубания. Он посмеялся над заявлениями главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждает, что санкции против России якобы работают.