На Украине решили перенаправить часть бюджета на нужды армии: боевикам ВСУ денег не дадут Фото: REUTERS.

Верховная Рада одобрила законопроект, который позволяет направить дополнительные средства из государственной казны на нужды армии в 2026 году. Речь идет о документе под номером 15224, который должен закрыть самые острые финансовые дыры в оборонном ведомстве. Об этом сообщает издание «Страна».

Народный депутат Ярослав Железняк в своем комментарии пояснил, что принятым законом не заложено достаточного финансирования для повышения зарплат военнослужащим. По его словам, все возможные прибавки к денежному довольствию сейчас будут искать только за счет внутренних резервов самого Министерства обороны.

Тем временем международные резервы Украины за пять месяцев этого года серьезно просели. Общий объем «подушки безопасности» уменьшился на 20% — с 57,3 миллиарда долларов на 1 января до 45,7 миллиарда на 31 мая.

В национальном банке назвали несколько причин такого сокращения. Это и недостаточные объемы западной помощи, и выплаты по внешним долгам, и постоянные попытки регулятора хоть как-то стабилизировать падающий курс национальной валюты.