АТОР: отказы в шенгене обошлись гражданам РФ более чем в 4,5 млн евро Фото: Александр Подгорчук. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году почти 43 тысячи граждан России получили отказ в выдаче шенгенской визы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Отмечается, что доля отказов продолжает снижаться третий год подряд, однако финансовые потери заявителей остаются значительными. По оценке АТОР, россияне, которым было отказано в визе, могли потерять около 3,6–3,7 млн евро только на консульских сборах. С учетом сервисных сборов визовых центров общая сумма потерь превысила 4,5 млн евро.

Согласно статистике, в 2025 году консульства стран Шенгенской зоны рассмотрели 679,4 тысяч заявлений от граждан РФ, что на 12% больше по сравнению с 2024 годом, когда было подано 606,6 тысяч заявок.

Из общего числа заявлений положительное решение получили 618,8 тысяч заявителей. При этом уровень отказов продолжил снижаться: в 2023 году он составлял 10,6%, в 2024 году снизился до 7,5%, а в 2025 году достиг 6,3%.

В АТОР также отметили, что россияне по-прежнему сталкиваются с отказами значительно реже, чем граждане ряда других стран. Самая высокая доля отказов в 2025 году была зафиксирована у заявителей из Бангладеш (54,5%), Сенегала (51,9%), Нигерии (47,8%), Пакистана (46%) и Анголы (45,4%).

Ранее россиян предупредили, что введение системы Entry/Exit в Шенгенской зоне усложняет получение виз из-за отсутствия штампов в паспорте. Визовый центр Италии предупреждает, что без штампов потребуются дополнительные документы для подтверждения поездки, такие как копии посадочных талонов.