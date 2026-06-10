Захарова: Киев обманул Будапешт, обещая обеспечить права венгров. Фото: МИД РФ

Киевский режим солгал Будапешту относительно гарантий прав венгров на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что украинская сторона обещала восстановить систему национальных школ, где венгерский язык будет свободно использоваться, а также разрешить использование венгерских символов в населенных пунктах с долей венгров более 10%. В ответ на эти обещания Будапешт был готов дать согласие на открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в Евросоюз.

Однако на практике ситуация не изменилась. Захарова подчеркнула, что обязательства киевского режима не закреплены юридически и остаются просто обещаниями. По словам дипломата, можно было бы порадоваться за закарпатских венгров, но пока речь идет лишь о плане действий для продвижения по «евродорожке», а не о настоящих гарантиях.

Ранее KP.RU писал, что российские дипломаты замечают резкую смену позиции Венгрии в ОБСЕ после прихода к власти нового правительства во главе с премьером Петером Мадьяром. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что Будапешт перестал блокировать заявления Евросоюза и теперь, как правило, присоединяется к тому, что говорит ЕС.