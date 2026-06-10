Песков: точных договоренностей о встрече Путина с Пашиняном пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Точных договоренностей о встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Данное заявление было сделано 10 июня журналистам.

В Кремле также уточнили, что до окончательного подведения итогов выборов в Армении встречи Путина и Пашиняна ожидать не стоит.

«Пока точных договоренностей никаких нет», – пояснил Песков. Он добавил, что официальное объявление итогов выборов ожидается 14 числа, многие участники планируют их опротестовывать. После чего следует пересчет голосов, так что процедура может стать долгой и сложной.

Ранее Песков также заявлял, что Москва не намерена торопиться с поздравлениями в адрес Никола Пашиняна из-за множества сообщений о нарушениях, которые поступали в ходе голосования. В Кремле предпочитают дождаться официальных итогов парламентских выборов в Армении.