Захарова: наземная операция в Иране может привести к непоправимым последствиям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что наземная военная операция на территории Ирана может иметь непоправимые последствия для региональной и мировой безопасности.

По ее словам, несмотря на продолжающийся переговорный процесс, ситуация вокруг Ирана остается крайне нестабильной.

«Любая наземная операция будет означать дальнейшую эскалацию напряженности, которая чревата буквально непоправимыми последствиями... для региональной и глобальной безопасности», — заявила дипломат.

Накануне руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев предупредил, что Армения, Азербайджан и Туркменистан рискуют столкнуться с острым миграционным и гуманитарным кризисом в случае масштабной дестабилизации на Ближнем Востоке. При этом, как он уточнил, потенциальные угрозы затрагивают и другие государства постсоветского пространства.