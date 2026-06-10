Торги по продаже госпакета «Южуралзолота» не состоялись в третий раз. Фото: Vitaly Ivanov/GLOBAL LOOK PRESS

По итогам уже третьих по счету торгов в России так и не смогли продать 67,2 процента акций национализированного золотодобывающего ПАО «Южуралзолото группа компаний» и других активов, входящих в группу ЮГК. Не состоялись торги из-за отсутствия участников. Об этом сообщается в системе ГИС «Торги».

Накануне сообщалось, заявку на торги подал единственный потенциальный претендент. Однако организаторы торгов отклонили его кандидатуру. Физическое лицо (Михаил Пимулин) не представило подтверждение внесения задатка, следовало из извещения в ГИС «Торги».

В мае этого года, напомним, акционерное общество «Русские угли» подало заявку на участие в голландском аукционе по продаже доли в золотодобывающей компании «Южуралзолото», но не было допущено к торгам. Причиной отказа названо непредставление полного пакета документов либо их несоответствие законодательству РФ.

Стартовая цена акций составляла 162,02 млрд рублей, снижение могло достичь 50% — до 81 млрд рублей. Задаток — 20% от начальной цены (32,4 млрд рублей). Для признания аукциона состоявшимся достаточно двух участников.

В прошлом году выяснилось, что экс-владельца «Южуралзолота» Константина Струкова обвинили в выводе за рубеж свыше 163 млрд. Его недвижимость была найдена по всей Европе.