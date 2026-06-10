Захарова: размещение датских военных производств на Украине - враждебный шаг

Фото: МИД РФ

Россия расценивает планы Дании по развертыванию военных производств на Украине как враждебный шаг и содействие террористической деятельности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, подобные действия Копенгагена окончательно перечеркивают возможность мирного урегулирования кризиса.

«Мы расцениваем развертывание в Дании предприятий в интересах преступного террористического киевского режима как преступный шаг, который подрывает перспективу политико-дипломатического разрешения конфликта, чреватый его дальнейшей эскалацией», — сказала она.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ неоднократно отмечали, что любые военные грузы и производственные объекты иностранных государств на территории Украины станут законными целями для российских вооруженных сил.