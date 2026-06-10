Около 700 сторонников «Сильной Армении» были задержаны в предвыборный период Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представительница блока «Сильная Армения» правозащитница Гоар Мелоян на пресс-конференции заявила, что результаты парламентских выборов в Армении не отражают волю народа из-за многочисленных нарушений основных принципов — равенства, справедливости, прозрачности и тайны голосования. По ее словам, предварительные итоги ЦИК напрямую связаны с объемом вмешательства и нарушений.

Правозащитница сообщила, что правоохранительные органы задержали около 700 сторонников блока «Сильная Армения» еще до начала выборов, в том числе пожилых женщин, зарегистрировавшихся как члены партии.

Как писал KP.RU, ранее также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства западных стран.

Напомним, парламентские выборы в Армении завершились победой правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, которая получила 49,82% голосов. Второе место занял пророссийский блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна с 23,29% голосов, третьим стал блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,94% . Явка на выборах составила 58,97%.